Após goleada sofrida, interino do Corinthians se desculpa com a torcida

Orlando Ribeiro fez seu último jogo no comando do Timão e lamentou o resultado antes de entregar a equipe ao novo treinador, Dorival Júnior

Sob os olhares de Dorival Júnior , futuro treinador do time, que acompanhou a partida no estádio, o Timão sofreu três gols logo na primeira etapa. Orlando, então, comentou que gostaria de ter entregado a equipe de uma maneira melhor ao novo comandante. Além disso, revelou um bate papo rápido com Dorival.

Após duas vitórias pelo Corinthians, o último duelo de Orlando Ribeiro como técnico interino do time foi dolorido. Afinal, o clube paulista foi goleado pelo Flamengo neste domingo (27), por 4 a 0, no Maracanã, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.

“É ruim. Conheço o professor Dorival há um bom tempo. Gostaríamos de ter entregado de uma maneira melhor. Infelizmente foi assim. Só pedimos desculpas ao torcedor. Sabemos o quanto é ruim voltarem para casa ou estarem em casa e apresentarmos essa derrota. O Corinthians é muito grande. Temos que seguir agora com o professor Dorival, e tenho certeza que vão se recuperar o mais rápido possível”, disse.

“Nos encontramos no vestiário, conversamos pouco sobre o jogo, porque tínhamos tudo elaborado. Tivemos uma conversa natural falando sobre o jogo, até coisas nossas”, comentou em coletiva de imprensa após a partida.

Estratégia no clássico

O técnico interino acredita que ter levado o gol muito cedo fez com que as estratégias ficassem de lado. Além disso, destacou que o Alvinegro vem de uma sequência pesada no calendário, o que pode ter prejudicado o desempenho da equipe também.

“Temos que colocar que o Corinthians vem em uma sequência pesada. Nós não tivemos tempo de dia a dia. Então, você consegue fazer substituições quando tem o dia a dia ali. Procuramos mexer o menos possível. Quando falamos no 4-3-3, na verdade estávamos no 4-4-2, com o Romero fechando. Levamos o gol muito cedo, acredito que as estratégias vão ficando de lado. Até se ajustar em campo. Foi muito difícil o jogo. Sabíamos que precisávamos de um homem a mais no meio-campo, e esse homem era o Romero”, analisou Orlando Ribeiro.