Ao lado de Mastriani, Igor Jesus aprova nova escalação do Botafogo

A vitória por 2 a 0 do Botafogo sobre o Fluminense pela sexta rodada do Brasileirão, neste sábado (26/4), teve uma peculiaridade: a mudança da formação do time. Afinal, o Glorioso contou com a entrada de mais um centroavante, Mastriani, que fez dupla com Igor Jesus, no estádio Nilton Santos. Após a partida, Igor Jesus demonstrou satisfação com o novo esquema.

"O treinador optou por jogar com dois atacantes e quando é assim me sinto mais à vontade de fazer os movimentos. Poder atacar os espaços, achar os companheiros de frente. Hoje consegui fazer isso muito bem ajudando a equipe da melhor forma", celebrou. O camisa 99 não fez gol, mas colaborou bastante para o sucesso do time, com uma atuação que rendeu elogios. O atleta se movimentou com eficiência, deu assistência para o gol de Vitinho, chutou na trave e atrapalhou a defesa do Fluminense. Foi o melhor do jogo, ao lado de Savarino, na avaliação do Jogada10. O jogador de 24 anos, nascido em Cuiabá (MT), chegou ao Botafogo em julho de 2024. Cria do Coritiba, ele defendeu o time paranaense de janeiro de 2019 a outubro de 2020, quando migrou para os Emirados Árabes Unidos para vestir a camisa do Shabab Al-Ahli, em Dubai. De volta ao Brasil, ele soma 16 partidas, três gols e uma assistência desde que ingressou na Estrela Solitária. Treinador aprova mudança que deixou Igor Jesus solto O técnico Renato Paiva também comentou sobre a ideia para a nova escalação, que favoreceu o camisa 99.

“Deixamos o Igor um pouco mais solto e alguém ali a fixar os zagueiros adversários. Os jogadores interpretaram muito bem, fizeram um jogo fantástico. Alguns deles elevaram seus níveis físicos ao limite”, disse. Com a vitória sobre o Fluminense, o Botafogo se reabilitou após quatro tropeços e voltou a sonhar com o bicampeonato do Brasileirão. O próximo jogo no campeonato será contra o Bahia, no sábado (3/5), às 21h, na casa do adversário. Mas, antes, o Botafogo ainda volta a campo pela terceira fase da Copa do Brasil. Vai receber o Capital (DF) no estádio Nilton Santos, na quarta-feira (30/4), às 19h.