Vini Jr é alvo de ataques da torcida do Barcelona antes da final da Copa do Rei

O “El Clásico” promete agitar o mundo do futebol neste sábado (26). Após a polêmica entre o Real Madrid e o árbitro da partida, que fez declarações contra o clube, foi a vez de torcedores do Barcelona ofenderem Vini Jr na véspera da partida, que acontece às 17h (de Brasília), no Estádio Olímpico La Caturja, em Sevilha. Portanto, este é mais um capítulo de uma longa lista de ataques ao camisa 7.

Reunidos na véspera da partida, torcedores do Barcelona ecoaram cânticos de “morra, Vinícius”, nas ruas de Sevilha. Eleito melhor do mundo pela Fifa, o jogador brasileiro é constantemente alvo dos rivais. A torcida do Atlético de Madrid, por exemplo, já pendurou boneco do camisa 7 em uma ponte em Madri, além dos cânticos racistas de diversas torcidas, como do Valencia.