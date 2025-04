Jogada10 explica a que faz o Brasil comemorar em 26/4 e não em 14/4, o Dia do Goleiro, definiu a Fifa. Tem um certo Manga nesta história / Crédito: Jogada 10

Dono da posição mais ingrata do futebol, vulnerável o tempo todo, o goleiro tem um dia todo seu para ser reverenciado: 26 de abril. É assim desde 1976, após uma iniciativa dos professores Raul Carlesso e Reginaldo Pontes Bielinski. Com isso, o Jogada10 dá sequência a uma série de matérias sobre o “Dia do Goleiro”. Carlesso foi um dos pioneiros no trabalho especializado para a posição no Brasil. Além disso, ele foi o primeiro preparador de goleiros a fazer parte da comissão técnica da Seleção Brasileira em uma Copa do Mundo (1974).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Após o sucesso da iniciativa, ele criou, em 1975, o Dia do Goleiro, celebrado em 14 de abril daquele ano. No entanto, em 1976, Carlesso quis homenagear Manga, que, à época, era campeão brasileiro pelo Internacional, e mudou a data para dia 26 do mesmo mês, dia do aniversário do ídolo do Botafogo. E o dia 14 de abril para a Fifa? Mas o curioso é que a FIFA não tem uma data oficial para o “Dia do Goleiro”. Contudo, embora não imponha uma obrigatoriedade, a entidade reconhece, desde a década passada, o Goalkeeper Day em 14 de abril — uma homenagem ao goleiro colombiano Miguel Calero, nascido nessa data em 1971 e falecido em 2013. Por isso, muitos países passaram a adotar esse dia como a data oficial para celebrar a posição de goleiro. No entanto, há diversas entidades que consideram o 11 de novembro (11/11) como o “Dia do Goleiro”, em alusão ao número 1, característico da posição. No Brasil, porém, a data que acabou sendo adotada popularmente foi 26 de abril, que acabou “pegando” entre clubes, torcedores e entidades esportivas.