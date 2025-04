Roger Machado elogia Inter e rasga elogios a Victor Gabriel

Técnico do Inter vê justiça em vitória do Colorado por 3 a 1 sobre o Juventude. Zagueiro marcou dois gols

Após a vitória do Internacional sobre o Juventude por 3 a 1 neste sábado (26), o técnico Roger Machado elogiou a postura do Colorado, que novamente saiu atrás no placar, mas não saiu derrotado do Beira-Rio. No meio de semana, vale lembrar, o Inter sofreu 3 a 0, mas buscou a igualdade.

“A gente teve volume e fomos eficientes, principalmente na bola parada, no primeiro tempo. No segundo, conseguimos envolver o Juventude. Na minha opinião, o placar traduz a superioridade que conseguimos durante o jogo como um todo”, comentou Roger Machado.