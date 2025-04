Porto perde e fica sem chances de título no Português

Primeiro adversário do Palmeiras no Mundial, Porto perde para o Estrela Amadora por 2 a 0 e atravessa temporada ruim

O Porto perdeu por 2 a 0 para o Estrela Amadora neste sábado (26), fora de casa, em duelo válido pela 31ª rodada do Campeonato Português 2024/2025. Kikas, no primeiro tempo, e Alan Ruiz, no segundo e de pênalti, deram números no Estádio José Gomes.

Com o resultado, o Porto deu adeus às chances de título e segue estacionado em quarto lugar, com 62 pontos. Sporting lidera, com 72, a três rodadas do fim, com o arquirrival Benfica igualado na pontuação, mas atrás nos critérios de desempate. Os times, inclusive, se enfrentarão no dia 10 de maio, pela penúltima rodada. O Braga, ainda com chances remotas, completa o G4, com 64. O Estrela Amadora, por sua vez, chegou a 29, abriu cinco do Z3 e respirou na briga contra a degola.