Palmeiras fecha preparação para pegar o Bahia e aposta em volta de dupla

O Palmeiras encerrou na tarde deste sábado (26), na Academia do Futebol, a preparação para encarar o Bahia. A bola vai rolar neste domingo (27), às 18h30, no Allianz Parque, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O time comandado por Abel Ferreira conta com os retornos do atacante Vitor Roque e do volante Richard Rios. Poupados na vitória do Verdão sobre o Bolívar, eles treinaram sem limitações. O camisa 9, aliás, foi baixa no treino da última sexta-feira (25), com dores no tornozelo.

Por outro lado, o Palmeiras não poderá contar com o meia Raphael Veiga. Em transição física após sofrer uma luxação no ombro esquerdo, ele treinou como “curinga”, ou seja, uma função com menor contato físico. O elenco, aliás, realizou um trabalho técnico de passes e posse de bola em campo reduzido, além de disputar um treino recreativo.