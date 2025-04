Nyvelados passeia pra cima do Funkbol e sobe ainda mais na tabela

Com o resultado, o Nyvelados assumiu a segunda colocação até a partida da G3X e sonha com a vaga direta na semifinal da Kings League. Já o Funkbol segue na lanterna e como o pior time da competição.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Nyvelados do começo ao fim

A partida começou já com gol de goleiro. Logo no X1, o arqueiro Ivo bateu com muita categoria no cantinho para fazer 1 a 0 para o Nyvelados. Mas aos nove minutos um susto. Marquinhos e Thiago Nascimento chocaram cabeça com cabeça e ficaram caídos na quadra, precisando receber um longo atendimento médico.

Com a bola voltando a rolar, o time de Nivy Estephan voltou com tudo. Aos 12 minutos, Mendes recebeu, girou para a cima da marcação e mandou no cantinho para marcar o segundo. Dois minutos mais tarde, Klynsmann acertou um chutaço no ângulo para fazer 3 a 0. No lançamento do dado, o embate ficou 3×3 e o Funkbol tentou ensaiar uma reação. Mas com ataques muito desorganizados, não conseguia assustar o goleiro Ivo. Bom para o Nyvelados. Bruninho recebeu no meio e mandou no cantinho para fazer o quarto.

Segundo tempo de entretenimento

Já no segundo tempo, um puro suco de entretenimento. O Nyvelados acionou seu pênalti do presidente e Nivy Estephan foi para a cobrança pela primeira vez nesta Kings League. Contudo, ela parou no goleiro Guilherme Barros. Já Michael Elias também desceu para bater sua cobrança e caracterizado de Craque Neto, apresentador da Band e ídolo do Corinthians. Bom para o diretor do Funkbol, que converteu e diminui para 4 a 1.

Depois foi a vez das equipes acionarem a carta secreta. O Nyvelados ganhou um shootout. Bruninho foi para a cobrança e fez o quinto da equipe. Já o Funkbol tirou o gol dobrado por quatro minutos. Contudo, a equipe não soube aproveitar seu especial. Bom para o time de Nivy Estephan que fez o sexto com Klynsmann, com muita tranquilidade.