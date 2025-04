Newcastle vence Ipswich e entra no G5 do Inglês

O Newcastle não teve problemas para vencer o rebaixado Ipswich. Jogando em casa, os Magpies jogaram com um a mais desde o primeiro tempo e venceram o time do coração do cantor Ed Sheeran por 3 a 0, neste sábado (26/4), no St. James Park, pela 34ª rodada do Campeonato Inglês. .

Com a vitória, o Newcastle segue o G5 (zona da Champions) chegando ao terceiro lugar, com 62 pontos. O Ipswich, já rebaixado, ocupa o 18º lugar, com apenas 21 e se junta aos já rebaixados Leicester e Southampton. Como na Premier League três equipes são rebaixadas, assim já estão definidos o trio que irá para a Segundona. Vale citar que Burley e Leeds já garantiram acesso na Segundona e resta apenas mais uma vaga para o acesso.