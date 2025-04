Jornal revela ‘rusga’ de Ancelotti com Endrick

Contratação do atacante foi um desejo do presidente Florentino Pérez

Apesar de ser o atacante com melhor índice de gols por minuto, Endrick quase não foi contratado pelo Real Madrid. O técnico Carlo Ancelotti não desejava a contratação do então atacante do Palmeiras e tentou vetar. Entretanto, o jogador era um desejo do presidente Florentino Pérez, segundo o jornal catalão “Sport”. Assim, ele passou por cima do treinador italiano.

Endrick foi contratado em 2022, mas desembarcou na capital espanhola somente no ano passado, após completar 18 anos. O jogador, no entanto, não era um desejo do técnico Carlo Ancelotti. Aliás, o treinador questionou a quantidade de atacantes e alertou a diretoria sobre a saturação de atacantes no elenco, o que impossibilitaria minutos para todos.