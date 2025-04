Internacional x Juventude, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 14h30

Neste clássico gaúcho, as equipes buscam um triunfo que vão melhorar muito suas situações na tabela do Brasileirão

Pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, o Internacional enfrenta o Juventude, neste sábado (26), às 16h (de Brasília), no Beira-Rio. O Colorado se encontra na 12ª colocação, com seis pontos, enquanto o Jaconero está em nono lugar, com um ponto a mais. Este jogo terá a cobertura da Voz do Esporte, que inicia a sua Jornada Esportiva às 14h30, com o pré-jogo e a narração a cargo de Eduardo Rizatti.