Internacional usa a cabeça, e garçom Alan Patrick, para vencer o Juventude

O garoto Vitor Gabriel e Alan Patrick foram os grandes protagonistas da vitória do Internacional sobre o Juventude, de virada, por 3 a 1, neste sábado (26/4), no Beira-Rio. O zagueiro, neste jogo pela 6ª rodada do Brasileirão, cochilou no lance do gol do Juventude aos dois minutos. Mas foi ao ataque e, ainda no primeiro tempo, marcou dois gols de cabeça. Valeu a superação. E um presente para o jogador, que fará 21 anos na próxima segunda-feira.

Já Alan Patrick detonou. Os três gols, praticamente repetecos, tiveram suas assistências em cobranças de escanteios pela esquerda. O terceiro foi de Borré, que entrou aos 14 da etapa final, marcou aos 16 e saiu machucado aos 30.