Inter x Juventude reúne clubes com diferentes perfis de investimento

Equipes do jogo deste sábado no Beira-Rio, Internacional e Juventude passam por momentos distintos nos aportes financeiros

O Juventude visita o Internacional, no Beira-Rio, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Uma partida que envolve dois clubes com diferentes estratégias de investimento. Afinal, o Colorado montou uma equipe competitiva almejando o sucesso nos principais campeonatos. Já o Alviverde tenta se consolidar na elite do Brasileirão, fazendo aportes na infraestrutura do clube.

Um dos objetivos é inaugurar em junho (aniversário do clube) um novo prédio do Centro de Formação de Atletas e Cidadãos. Esse espaço se destina aos treinamentos do elenco profissional e da base. O projeto prevê cinco prédios em 29 hectares, com cinco campos de futebol, setor administrativo das categorias de base e Escola de Futebol. Além disso, um prédio tem vestiários, academia, salas de fisioterapia, fisiologia, análise de desempenho e espaços para a comissão técnica.

“O Juventude passa por um período bastante positivo. Por mais que não tenhamos conquistado resultados como os que alcançamos na segunda metade da década de 90, vemos o clube cada vez mais presente na elite do futebol nacional”, afirma Fábio Pizzamiglio, presidente do Juventude.

Internacional se afirma na elite do Brasileirão

O Inter, por sua vez, passa por um processo de afirmação no topo da elite do futebol brasileiro. Assim, faz investimentos de curto ou médio prazo em grandes craques do futebol mundial. Além disso, recupera as estruturas danificadas com as enchentes de maio de 2024. O clube sofreu cerca de R$ 90 milhões de prejuízo em danos materiais, logística, inadimplência de associados, perda de premiações e danos patrimoniais.

O clube tenta ampliar o número de sócios e recentemente alcançou a marca de 150 mil associados. Assim, o Inter passou a ser o segundo clube com maior quadro social, atrás apenas do Palmeiras, que tem cerca de 178 mil na ficha.