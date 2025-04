Flamengo x Corinthians: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes fazem clássico nacional neste domingo (27), às 16h, no Maracanã, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro

Em clássico nacional, Flamengo e Corinthians entram em campo, neste domingo (27), às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro tem bom início de Série A, abrindo a rodada como vice-líder, com 11 pontos, está atrás só do Palmeiras, que tem 13. Já o Timão acumula duas derrotas e duas vitórias nas últimas quatro partidas da competição. Com sete pontos, o clube está no sétimo lugar e busca a terceira vitória consecutiva ainda sem um treinador.

O confronto opõe duas equipes com muita qualidade no setor ofensivo que prometem um duelo agitado no Maracanã. A equipe do Flamengo não balançou as redes nas duas últimas partidas, mas criou mais de dez finalizações em ambas. Já o Corinthians balançou as redes em três dos cinco jogos recentes, mas tem um ponto de atenção do setor defensivo.