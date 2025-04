Em alta no Vasco, Léo Jardim recebe nova proposta de renovação

Com desempenho que sempre rende aplausos, Léo Jardim vê o Vasco apostar em seu potencial de ídolo do clube

O goleiro Léo Jardim voltou a receber uma proposta do Vasco para continuar no clube após o fim do atual contrato, que vai até 31 de dezembro deste ano. Afinal, o jogador está em alta com uma sucessão de belas defesas. Entre elas, duas sensacionais que impediram a vitória do Flamengo em jogadas de alto risco no jogo do dia 19/4 no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro.

As conversas com o staff do goleiro são para uma renovação até o ano de 2030. Assim, haveria tempo para que o jogador se tornasse um ídolo no clube, consolidando a sua imagem. Para isso, o clube está oferecendo acréscimos no valor da negociação.