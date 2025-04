Cuca reclama de arbitragem e vê ‘pecado’ em empate do Atlético

Atlético cede empate nos acréscimos, fica no 2 a 2 com o Mirassol e segue rondando a zona de rebaixamento no Brasileirão

O técnico Cuca valorizou a atuação do Atlético apesar do Galo ter cedido o empate em 2 a 2 com o Mirassol nos acréscimos do segundo tempo. O treinador afirmou, portanto, que o time mereceu voltar para casa com os três pontos, mas reconheceu que erros custaram caro ao time de Belo Horizonte. Um pecado, segundo Cuca.

“Merecia um resultado melhor pelo o que jogou, principalmente o segundo tempo, quando teve o controle do jogo e conseguiu a virada. Acabou levando o gol aos 48, quando o time estava montado defensivamente. Tomamos uma bola infiltrada do meio de campo, direta e teoricamente fácil de cortar. Não nos posicionamos bem, deixamos o atacante virar de frente e fomos envolvidos no drible. São erros que custam caro. O Everson defendeu, mas o Reinaldo fez no rebote. Foi um pecado pelo que a equipe lutou e o que passamos durante a semana, com viagem de 12 horas e uma partida desgastante. A vitória estava encaminhada e foi frustrante. Temos que levantar a cabeça e seguir em frente. A equipe está desempenhando um bom futebol”, comentou Cuca.