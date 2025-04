Crystal Palace vence Aston Villa e vai à final da Copa da Inglaterra

O Crystal Palace é finalista da Copa da Inglaterra. Um dos clubes que pertencem ao empresário americano John Textor, que tambpem é dono da SAF do Botafogo, os Eagles venceram o Aston Villa por 3 a 0, neste sábado (26), em Wembley, com gols de Eze e Sarr, duas vezes. Dessa forma, aguardam o vencedor de Nottingham Forest e Manchester City, que jogam neste domingo, para saber qual seu rival na decisão.

Como o Aston Villa venceu

Embalado com a festa da eufórica torcida, que deixou Wembley debaixo de fumaça, o Crystal Palace teve uma postura mais agressiva desde o início e dominou as ações. Os Eagles chegaram a abrir o placar com Mateta, mas o gol foi anulado por uma falta do centroavante. Entretanto, logo depois marcou novamente, aos 30 minutos, desta vez com Eze.

O panorama não mudou na etapa final. O Crystal Palace continuou intenso e teve chance de ampliar após Eze sofrer pênalti. Porém, Mateta não aproveitou e bateu na trave. Nem mesmo o pênalti perdido animou o Aston Villa, apesar das tentativas da torcida. Assim, o Palace puniu e ampliou com Sarr em chute de fora da área.

Em desvantagem, o Aston Villa tentou diminuir o prejuízo. Tielemans e Barkley tentaram de longe, mas não acertaram o alvo. Bailey, por outro lado, chegou a acertar a direção, mas Henderson salvou o Crystal Palace. Aliás, o goleiro foi um dos grandes personagens da partida com boas defesas. Nos acréscimos, Sarr aproveitou o contra-ataque e fechou a conta: 3 a 0.

