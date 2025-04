Chelsea vence Everton, pelo Inglês, e está de volta à zona de Champions

Com este sucesso, o Chelsea vai aos 60 pontos, muito na briga por um lugar na zona da Champions (G5), já que ocupa provisoriamente o quarto lugar. Mas Nottingham (com os mesmos 60 pontos) e o Newcastle (59) ainda jogam na rodada e podem ultrapassá-lo.

O Chelsea fez o dever de casa na manhã deste sábado. Afinal, em jogo pela 34ª rodada do Campeonato Inglês, recebeu o Everton, em Stamford Bridge, e venceu por 1 a 0, gol de Jackson.

Para o Everton, esta nova derrota pouco altera a sua situação. O time tem 38 pontos, em 13º lugar. Não tem chance de alcançar a zona da Liga Europa ou Conference, mas não corre risco algum de rebaixamento.

Liverpool pode sagrar-se campeão inglês neste domingo (27/4)

Chelsea sai na frente no primeiro tempo

O Chelsea foi mais operante no ataque, mas teve dificuldade de chegar com perigo ao gol do Everton nos primeiros minutos. Um chute de fora da área e uma finalização de Cucurella que passou raspando foi o que se viu nos primeiros 25 minutos.

Mas a coisa mudou aos 27 minutos. Chalobah recuperou uma bola no meio de campo e esta ficou com Enzo Fernández, que achou Nate Jackson bem colocado. O chute do atacante foi indefensável para Pickford. Chelsea 1 a 0.