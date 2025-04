CBF intensifica investida para ter Ancelotti na Seleção Brasileira

O emissário da CBF, Diego Fernandes, foi visto neste sábado (26) em Sevilha, nas arquibancadas do estádio La Cartuja, assistindo à final da Copa do Rei entre Barcelona e Real Madrid. Diego, empresário de confiança do presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues viajou à Espanha para tentar fechar a contratação de Carlo Ancelotti, atual técnico do Real Madrid, para comandar a Seleção Brasileira. De acordo com informações do site ‘Relevo’, ele já havia acompanhado recentemente um jogo do Real Madrid contra o Arsenal, no Santiago Bernabéu.

Se tudo correr como o esperado, na visão da CBF, Ancelotti está cada vez mais perto de assumir a Seleção Brasileira. O plano é concluir a negociação para que ele comece a trabalhar em maio ou depois de 30 de junho.