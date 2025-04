Bournemouth x Manchester United: onde assistir, escalações e arbitragem

O Bournemouth fez uma temporada sem sustos e vai seguir na elite do futebol inglês. O time está em 8º lugar na Premier League, com 49 pontos, e apesar de remota, tem chance matemática de garantir uma vaga nas próximas competições europeias.

Como chega o Manchester United

Por outro lado, o United faz uma péssima campanha na Premier League e está apenas na 14ª posição, com 38 pontos, empatado com Everton e Wolverhampton, ao início da rodada. Além disso, uma combinação de resultados pode fazer a equipe terminar o fim de semana em 17º, um lugar acima da zona de rebaixamento.

Dessa maneira, o clube atravessa a pior temporada da história da equipe na Premier League.

Contudo, o grande objetivo do Manchester United nesta reta final de temporada é a conquista do título da Liga Europa. Após a classificação heroica para a semifinal, com a vitória por 5 a 4 sobre o Lyon, o time agora se concentra no Athletic Bilbao, adversário da próxima semana na luta por uma vaga na decisão.