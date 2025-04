Botafogo x Fluminense, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 19h30

Botafogo e Fluminense jogam na noite deste sábado, 26/4, no Nilton Santos, pela Série A do Brasileirão. Christian Rafael está na narração

Em momentos opostos na temporada, Botafogo e Fluminense medem forças neste sábado (26/4). O confronto acontece às 21h (de Brasília), no Nilton Santos, pelo Brasileirão 2025. De um lado, o Alvinegro tenta engrenar na temporada sob o comando de Renato Paiva. Do outro, Renato Gaúcho, que está invicto desde que chegou, busca encostar na liderança da competição nacional. O Botafogo não venceu nas últimas quatro partidas da temporada e chega sob pressão da torcida, com apenas 5 pontos, na 15ª colocação. O Tricolor, por sua vez, soma 10 pontos na terceira posição, três a menos que o atual líder, Palmeiras.

Este jogo conta com a transmissão da Voz do Esporte. A cibertura começa às 19h30 (de Brasília) e terá Christian Rafael no comando do pré-jogo e na narração.