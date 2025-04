Botafogo vence o Flu e amplia série de invencibilidade no clássico

Botafogo tem primeiro tempo de 'manual', aplica 2 a 0 no Nilton Santos e apresenta a sua melhor versão sob o comando de Renato Paiva / Crédito: Jogada 10

O Botafogo se reabilitou após quatro tropeços, venceu o Fluminense por 2 a 0 e voltou a sonhar com o bicampeonato do Brasileirão. Superior todo o jogo e com um primeiro tempo de “manual”, o Glorioso marcou os gols com Vitinho na etapa inicial e Savarino na complementar no Nilton Santos. O Fluminense, portanto, conheceu a sua primeira derrota sob o comando de Renato Gaúcho, enquanto o outro Renato, o Paiva, ganhou tranquilidade para seguir o trabalho no Botafogo. A cereja do bolo para os botafoguenses é que o resultado simbolizou o nono jogo seguido sem perder para o Flu, com direito a oito vitórias seguidas.

Com o resultado, o Botafogo subiu e agora está em sexto lugar, a cinco pontos do líder Palmeiras, que ainda joga na rodada. O Fluminense, por sua vez, conheceu o segundo tropeço seguido e estacionou na quarta posição, com dez pontos. O Botafogo volta a campo agora na próxima quarta-feira (30), quando recebe o Capital (DF), às 19h, pela ida da terceira fase da Copa do Brasil. Já pelo Brasileirão, o Glorioso visita o Bahia no sábado (3), às 21h. O Fluminense, por sua vez, fará dois jogos seguidos em casa: Aparecidense e Sport, na terça (29) às 21h30 e no sábado (3) às 18h30, respectivamente. Alvinegro reencontra futebol de 2024 e tem 1º tempo de manual O Botafogo começou avassalador, deixando para trás as más impressões deixadas após quatro tropeços seguidos (um empate e três derrotas). Dessa forma, o Glorioso enfileirou boas oportunidades, principalmente com Igor Jesus. Antes dos 15 minutos, aliás, ele já tinha exigido duas boas defesas do goleiro Fábio. Na segunda, o arqueiro tricolor demorou mais do que oito segundo para repor a bola, o que gerou um escanteio para o time dirigido por Renato Paiva. Aos 19, Fábio se redimiu com uma defesa cinematográfica após chute cruzado de Matheus Martins invadindo a área. Aos 36, a insistência, enfim, foi premiada, em um lance curioso: Matheus Martins puxou contra-ataque como um bom volante, tocou para Igor Jesus que foi à linha de fundo e crizou com maestria tal qual um grande lateral. Falando em lateral, Vitinho surgiu como elemento surpresa na grande área, e abriu o placar.

O Botafogo não diminuiu o ritmo e viu Cuiabano isolar uma bola na sequência. Pouco depois, Savarino cruzou na cabeça de Igor Jesus, que finalizou na trave. Matheus Martins ainda teve outra boa chegada no melhor primeiro tempo sob o comando de Renato Paiva. Apesar do primeiro tempo de manual, o Botafogo voltou desligado do intervalo, o que permitiu boas chegadas do Fluminense, principalmente com Bernal de fora da área. John, porém, fez boa defesa. Cano teve a sua primeira finalização aos 14 minutos, mas longe de levar perigo. O Botafogo respondeu ao colocar Artur e Alex Telles em campo, o que recolocou o Glorioso na partida. O Fluminense aplicou a tréplica com Arias cobrando falta no travessão. No entanto, quem marcou mesmo foi o Alvinegro, com Savarino. O venezuelano aproveitou erro de Paulo Baya na saída de bola, entrou na área e balançou as redes.