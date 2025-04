Benfica x AVS: onde assistir, escalações e arbitragem

Em lados opostos na tabela, Benfica e AVS se enfrentam neste domingo (27), às 14h (de Brasília), no Estádio da Luz, pela 31ª rodada do Campeonato Português . No primeiro turno, as equipes empataram por 1 a 1. Desta vez, no entanto, tanto os Encarnados quanto o time visitante sabem que a margem de erro é nula. De um lado, um briga pelo título, enquanto do outro briga contra o rebaixamento.

Como chega o Benfica

Na briga pelo título do Campeonato Português, o Benfica divide a liderança com o Sporting. Os Encarnados reencontram o AVS em um momento distinto desde o último encontro. Aliás, foi o empate com a modesta equipe que o time virou a chave na temporada e entrou na disputa pelo título. Portanto, a expectativa é que, desta vez, façam o dever de casa.

Como chega o AVS

O AVS luta para permanecer na elite do futebol português. Sem vencer há mais de um mês, o time comandado por Rui Ferreira tenta se reabilitar para fugir do rebaixamento. Nos últimos seis jogos, foram cinco derrotas e um empate. A última vitória aconteceu no dia 2 de março, contra o Farense, por 1 a 0. Portanto, bater de frente com o líder pode ser importante para o estado anímico da equipe.

Benfica x AVS

Campeonato Português – 31ª rodada

Data e horário: 27/04/2025, às 14h (de Brasília)

Local: Estádio da Luz, em Lisboa, Portugal

Benfica: Trubin; Tiago Gouveia, António Silva, Otamendi, Carreras; Barreiro, Aursnes, Kokçu; Schjelderup, Akturkoglu, Pavlidis. Técnico: Bruno Lage

AVS: Ochoa; Castro, Aderllan Santos, Roux; Tomás Tavares, Gustavo Mendonça, Grau, Kiki Afonso; Akinsola, Mercado, Zé Luís. Técnico: Rui Ferreira

Árbitro: Carlos Macedo

Assistentes: André Dias e João Macedo

VAR: Pedro Ferreira

