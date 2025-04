Bayern vence, mas ainda não garante o título do Alemão

Apesar de vencer o Mainz por 3 a 0 neste sábado, 26/4, o Bayern ainda não comemorou por antecipação o título do Alemão. Afinal, o Leverkusen venceu o seu jogo 2 a 0 no Augsburg). Com isso, segue oito pontos atrás dos bávaros (75 a 67). Assim, como ainda restam três rodadas para o fim da competição, o bicampeonato ainda é possível para o Leverkusen. Mas a verdade é todos consideram que é apenas questão de tempo para o Bayern retomar a hegemonia da Bundesliga.

Os gols foram de Sané e Olise, no primeiro tempo, e de Dier na etapa final. Harry Kane, artilheiro do Alemão com 24 gols, passou em branco. Também levou o seu quinto amarelo. Assim, está fora do jogo da próxima rodada, diante do RB Leipzig. Com isso, terá de acompanhar das tribunas a possibilidade de conquistar o primeiro título da sua carreira. Com a derrota, o Mainz tem 47 pontos. Perdeu a chance de entrar na zona da Champions.