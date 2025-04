Barcelona vence Real Madrid na prorrogação e é campeão da Copa do Rei

'El Clásico' confirma expectativas e, após empate por 2 a 2 no tempo regulamentar, Koundé confirma vitória a cinco minutos do fim / Crédito: Jogada 10

O Barcelona é campeão da Copa do Rei da Espanha 2024/25. Neste sábado (25), o time catalão venceu o Real Madrid na prorrogação, por 3 a 2, após o empate por 2 a 2 no tempo regulamentar, e confirmou o título do mata-mata mais importante do futebol espanhol. Em duelo com duas viradas, o Barça dominou o primeiro tempo e abriu o placar com um golaço de Pedri. Os merengues, por outro lado, assumiram o controle da partida na segunda etapa e buscaram a virada com gols de Mbappé, de falta, e Tchouaméni, de cabeça. Mas, Ferrán Torres confirmou o empate na reta final do jogo. Na prorrogação, Koundé interceptou passe de Modric e finalizou da entrada da área para confirmar a vitória no Estádio de La Cartuja, em Sevilha. Dessa maneira, o Barcelona chegou ao 32º título da Copa do Rei e segue como maior vencedor do torneio. Além disso, Hansi Flick se tornou o primeiro técnico alemão a vencer este troféu.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Por outro lado, o Real Madrid teve mais um resultado dramático na temporada e perdeu o segundo título para o rival após o vice na Supercopa da Espanha. Além disso, o time já está eliminado da Champions e está atrás do rival na briga pelo título do Campeonato Espanhol. O jogo O Barcelona dominou o primeiro tempo da final em Sevilha. No entanto, apesar do domínio, o Barcelona foi para o intervalo vencendo somente por 1 a 0, com um golaço de Pedri. Aos 28 minutos, ele acertou um belo chute de primeira, da entrada da área, no ângulo de Courtois. Mesmo sob pressão, o time de Carlo Ancelotti conseguiu se defender bem e evitou que o Barça abrisse uma grande vantagem. O time merengue só levou perigo nos acréscimos, quando Vini Jr sofreu um pênalti, mas o lance foi anulado por impedimento do brasileiro. Na volta do intervalo, Ancelotti colocou Mbappé no lugar de Rodrygo, e o Real Madrid cresceu no jogo. Vini Jr e Mbappé levaram perigo e pararam em boas defesas do Szczesny. Por outro lado, o Barcelona respondeu em seguidos contra-ataques contra uma defesa do Real um pouco mais exposta, porém os culés não estavam com a pontaria em dia. Dessa maneira, os merengues assumiram o controle do jogo e Mbappé, de falta, deixou tudo igual no placar aos 25 minutos.