Bahia x Fluminense (Feminino): onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes se enfrentam neste domingo, às 11h, no Joia da Princesa pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro Feminino

Bahia e Fluminense se enfrentam neste domingo (27), às 11h, no Estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana, pela sétima rodada do Brasileirão Feminino. O Tricolor baiano ocupa a oitava colocação, enquanto o Tricolor carioca está na sexta posição na tabela. As equipes, portanto, duelam em buscam de se manter na zona de classificação, entre as oito primeiras.

Onde assistir

A partida entre Bahia e Fluminense terá transmissão da TV Bahêa, no YouTube,a partit das 11h (de Brasília)