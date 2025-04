Alan Patrick celebra eficiência e recorde pessoal pelo Inter

“É a primeira vez minha com três assistências em um jogo só. Estou feliz com a nossa partida. Fui feliz na batida de escanteios. Mas é mérito dos meus companheiros que atacaram bem a bola e fizeram os gols. Saimos atrás, buscamos empate e concluímos com a viória, Uma vitória importante pra gente seguir bem na tabela”, comentou Alan Patrick, em entrevista ao “Premiere”.

Autor das três assistências do Inter na vitória sobre o Juventude por 3 a 1, o meia Alan Patrick celebrou a eficiência de sua perna direita. Inclusive, esta foi a primeira vez que o camisa 10 saiu de campo com um “hat-trick” de passes para gol em um só jogo. O atleta, no entanto, dividiu a consquista com Victor Gabiel (dois) e Borré, que se posicionaram corretamente e marcaram os tentos.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Grande fase

Alan Patrick atravessa grande fase. Inclusive, ele é o maior garçom e o maior goleador do Internacional na temporada, com sete assistências e nove gols, respectivamente. Ao todo, são 44 gols e 29 assistências desde 2022, quando voltou ao Inter. No período, o meia conta ainda com 153 jogos.

Ele completará 34 anos no próximo dia 13 de maio e teve ainda uma passagem pelo Colorado entre 2013 e 2014. Esta, porém, mais discreta nas estatísticas, com 4 gols e 4 assistências em 49 jogos. Bicampeão gaúcho (2014 e 2025), Alan Patrick ostenta o status de um dos maiores jogadores dos últimos anos da história do Inter.

Com toda essa experiência e apostando na boa fase, ele quer tirar o Internacional da seca de títulos nacionais e continentais. O Colorado está em quinto no Brasileirão, com nove pontos, a quatro do líder Palmeiras, que ainda joga na rodada. A equipe comandada por Roger Machado ainda está viva na Libertadores e na Copa do Brasil.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.