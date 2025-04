Wagner Leonardo deve retornar ao Grêmio e diminuir problemas na zaga

Defensor está em estágio final de recuperação no quadril e provavelmente estará de volta aos relacionados do Imortal contra o Vitória

Wagner Leonardo se encontra em estágio final de recuperação da lesão muscular no lado direito do quadril e deve voltar a ser opção no Grêmio . O camisa 3 provavelmente estará entre os relacionados para o duelo contra o Vitória, em Salvador, no próximo domingo (27). Assim, a única dúvida é se o jogador terá condição de atuar durante toda a partida.

Vale relembrar que o argentino ficou ausente quatro meses dos gramados em recuperação de cirurgias no quadril e tornozelo. Em pouco mais de uma semana, o Grêmio perdeu Gustavo Martins e Rodrigo Ely por lesões no joelho. Outra possível mudança entre os 11 iniciais é na lateral esquerda. Marlon foi desfalque no empate com o Godoy Cruz, pois já atuou na fase de grupos da Sul-Americana pelo Cruzeiro. O camisa 23 terá a possibilidade de disputar o torneio pelo Grêmio a partir das oitavas de final.

Grêmio passa por jejum de vitórias

O Tricolor gaúcho retorna a campo no próximo domingo (27), quando enfrenta o Vitória, às 18h30, no Barradão, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe passa por um momento negativo, já que não vence há quatro jogos na temporada.

Com isso, encontra-se na zona de rebaixamento. Mais especificamente na 19ª posição do torneio, com quatro pontos. Assim, mesmo que esteja no começo de sua campanha, precisa emplacar uma sequência de resultados positivos para escapar desta situação incômoda.