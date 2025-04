Vítimas de sequestro, esposa e filho de jogador do Emelec são resgatados pela polícia

Vídeo do lateral Jackson Rodríguez se reencontrando com sua mulher e criança, de cinco anos, emociona web; veja

A esposa e o filho de Jackson Rodríguez, lateral do Emelec, permaneceram pouco mais de 24 hora em cativeiro até a chegada do resgate por parte da Polícia do Equador, na noite dessa quinta-feira (24). Após liberadas, as vítimas do sequestro passaram por avaliação médica em um centro de saúde a fim de averiguar suas condições físicas antes de retornar à casa. O reencontro com o jogador, porém, ocorreu antes, ainda na delegacia.

Os criminosos arrombaram a porta principal e invadiram a residência do atleta por volta de 3h da manhã (de Brasília) da última quarta-feira (23). Segundo consta na denúncia, Jackson conseguiu se esconder embaixo da cama e, por isso, não foi levado junto aos familiares. O lateral esteve sob proteção policial por tempo integral enquanto as investigações se desenvolviam.