Veja os maiores goleiros da história do seu time

O São Paulo sempre teve a sorte de contar com um grande goleiro embaixo da sua meta. Poy, Waldir Peres, Gilmar, Zetti. Mas como competir com um atleta que briga não só para ser o maior arqueiro do clube, como também o maior jogador da história de uma instituição. Maior goleiro artilheiro do mundo com 131 gols, 1237 partidas durante 25 anos de paixão pelo mesmo escudo. Campeão mundial com a Seleção Brasileira em 2002, bicampeão mundial e da Libertadores em 1993 e 2005. Tricampeão brasileiro em 2006,2007 e 2008. Indicado ao prêmio da Bola de Ouro de melhor jogador do mundo em 2005, terminando na 11° colocação. Ceni é a síntese do espírito são-paulino: competente, exigente, obstinado e vencedor. Para muitos o maior ídolo do São Paulo de todos os tempos.

PALMEIRAS – MARCOS

Para muitos, um grande goleiro. Para o palmeirense, um santo. Marcos, ou para os íntimos ”São Marcos”, é um dos grandes nomes da história palestrina. Contudo, é verdade que não podemos colocar uma menção honrosa a Emerson Leão. Mas Marcos representava tudo que o torcedor gostaria de ver em campo. Campeão do Mundo com a Seleção Brasileira em 2002, sendo titular e com uma atuação mágica no final, o arqueiro também cansou de encantar pelo Verdão. É o sétimo jogador com mais partidas disputadas na história do clube, com 533, e o segundo goleiro com mais aparições. Além disso, foi responsável direto pela primeira Libertadores do Palmeiras, em 1999, se destacando na disputa de pênaltis. Recusou uma oferta da Inglaterra para jogar a Série B pelo clube. São 13 títulos pelo Verdão. Não é a toa que ganhou um busto nas dependências do clube em 2015.

CORINTHIANS – CÁSSIO

O Corinthians sempre teve uma grande discussão de quem era o seu maior goleiro na história. Afinal, o clube contou com nomes como Gylmar dos Santos Neves, Ronaldo Giovanelli e Dida. Mas a discussão após Cássio. O ”Gigante da Fiel” chegou ao Parque São Jorge como uma aposta em 2012, se firmou em um momento difícil do clube e foi responsável direto pela primeira Libertadores na história do Timão. Mas ele não parou por aí. O arqueiro também teve uma das apresentações mais excepcionais da história do futebol, na final do Mundial de Clubes contra o Chelsea, com inúmeros milagres e sendo eleito o melhor jogador da decisão e da competição. São 393 partidas com a camisa alvinegra e nove taças, o maior vencedor da história do clube. Eternizado como um dos maiores da história do Sport Club Corinthians Paulista.

SANTOS – GYLMAR DOS SANTOS NEVES

Um tetracampeão mundial. Duas vezes pela seleção (Copas de 1958 e 1962) e duas vezes pelo Santos (1962 e 1963). Em um período de cinco anos Gylmar dos Santos Neves conquistou o que muitos não conseguem conquistar durante a carreira inteira. Apesar de jogar em outros clubes, foi na meta santista que o arqueiro conquistou todos os títulos possíveis na carreira de um jogador de futebol. Foram mais cinco títulos paulistas, três taças do Rio-São Paulo, cinco canecos nacionais, duas Libertadores, dois Mundiais, além de dezenas de outras taças ao lado dos companheiros que fizeram brilhar os olhos de torcedores de todo o planeta. Ao todo foram 331 partidas como goleiro do Santos Futebol Clube. Apelidado de Girafa devido a seu porte esguio, Gylmar era elegante dentro e fora dos campos e se eternizou no mesmo clube que o Rei.

FLAMENGO – RAUL PLASMANN

Amado (anos 20) se tornou uma lenda entre historiadores do futebol brasileiro e é considerado o primeiro craque na posição em nosso país. Julio Cesar é, inquestionavelmente, o goleiro de maior sucesso entre os que já vestiram a camisa rubro-negra, com suas três participações em Copas do Mundo, duas delas como titular. Mas, sem dúvida, para o torcedor e em relação à história do clube, o número 1 é Raul Plasmann, que defendeu o clube de 1977 a 1984 — ou seja, durante toda a fase de ouro da Era Zico. E olha que ele chegou ao fim da carreira, com 33 anos, já que entre 1965 e 1978 defendeu o Cruzeiro com muito sucesso.