Vasco apresenta novos uniformes para a temporada 2025

Clube carioca divulga, nas redes sociais, a camisa II e o uniforme de goleiros, com direito a vídeo com os principais nomes da equipe

O Vasco divulgou, na manhã desta sexta-feira (25), sua nova coleção de camisas para a temporada de 2025. Nesse sentido, o clube carioca apresentou o novo modelo do segundo uniforme da equipe, que será predominantemente branco com a tradicional faixa em diagonal preta e a cruz de malta no peito.

Dessa forma, o uniforme II contará com uma gola em formato V, entretanto sem a tradicional faixa diagonal nas costas. O nome dos jogadores não serão mais em tom vermelho, mas sim em preto.