Testemunha aponta falsificação de relatório e mentira sobre operação de Maradona

O julgamento da morte de Diego Armando Maradona Franco ganhou mais um desdobramento polêmico na última quinta-feira (24). Isso porque o cirurgião Rodolfo Benvenuti detalhou, em depoimento no Terceiro Juizado Penal de San Isidro, imbróglios suspeitos às vésperas da última cirurgia do ídolo. Em suma, a testemunha direcionou as investigações para Leopoldo Luque, médico pessoal do ex-jogador, acusando-o de falsificar documentos e mentir sobre sua participação na operação. Convocado por Víctor Stinfale — advogado e amigo íntimo de Maradona —, Benvenuti entrou na história para avaliar se Luque, especialista em cirurgias de coluna e não em hematomas subdurais, possuía competência técnica para operar o argentino. O cirurgião revelou, em depoimento, que Stinfale e Luque travaram um conflito intenso no processo para operação — realizada em novembro de 2020, menos de um mês antes da morte do ex-jogador.

Fora, mas com uma condição Benvenuti disse que contou com o apoio das filhas de Diego Armando ao considerar que Luque não reunia as qualificações exigidas para o procedimento. Apesar da resistência, Stinfale insistiu que apenas o melhor cirurgião deveria operar o astro. Luque, então, teria concordado em ficar fora da sala, desde que seu nome aparecesse no relatório final como cirurgião-chefe. Ainda de acordo com o cirurgião, esse documento sofreu alterações intencionais. O procedimento, na verdade, ocorreu por uma equipe de quatro médicos liderada pelo especialista Pablo Rubino.