São Paulo x Corinthians (feminino): onde assistir, escalações e arbitragem

De olho no G4, rivais paulistas se enfrentam pela sétima rodada do Brasileirão feminino neste sábado (26)

O São Paulo recebe o Corinthians neste sábado (26), às 15h (de Brasília), pela sétima rodada do Brasileirão Feminino, no Centro de Formação de Atletas Presidente Laudo Natel. Coladas na tabela, as Meninas de Cotia estão na quarta colocação, com 13 pontos, enquanto as Brabas ocupam a quinta posição, com 11. Confira as principais informações do duelo.

Como chega o São Paulo

As jogadoras de Cotia chegam com moral após duas vitórias consecutivas no campeonato, sobre Sport e Grêmio. Ambos os placares por 2 a 1. A três pontos da líder Ferroviária, o São Paulo pode usar o fator casa como vantagem para bater o rival Corinthians e, então, ficar mais próximo do topo da tabela. Para a partida, o técnico Thiago Viana deve usar a equipe base dos últimos jogos. O treinador não tem novos desfalques confirmados até o momento.

Como chega o Corinthians

Após dois empates e uma derrota no Brasileirão feminino, as Brabas se recuperaram ao aplicarem um goleada de 8 a 0 sobre o 3B da Amazônia no último sábado (19), no Parque São Jorge. Assim, o atual campeão do torneio mira o G4, mas para conquistar o objetivo nesta rodada precisa vencer o clássico fora de casa.

Para o duelo, o técnico Lucas Piccinato deve escalar a força máxima da equipe, com duas exceções: a goleira Lelê, que segue com cronograma de trabalhos específicos para fortalecimento físico, e Kemelli, que virou dúvida após sentir dores no aquecimento da última partida. O clube, até o momento, não atualizou a situação da atleta.

SÃO PAULO X CORINTHIANS (FEMININO)

7ª rodada do Brasileirão Feminino

Data e horário: 26/04/2025, às 15h (de Brasília)

Local: Centro de Formação de Atletas Presidente Laudo Natel, em Cotia (SP)

SÃO PAULO: Carlinha, Bruna Calderan, Kaká, Day Silva, Bia Menezes, Maressa, Aline, Camilinha, Isa, Crivelari e Dudinha. Técnico: Thiago Viana

CORINTHIANS: Nicole Ramos; Thais Regina, Thais Ferreira e Mariza. Gi Fernandes, Duda Sampaio, Gabi Zanotti, Letícia Monteiro e Tamires. Jaqueline e Andressa Alves. Técnico: Lucas Piccinato

Árbitro: Marianna Nanni Batalha (SP)

Assistentes: Veridiana Contiliani Bisco (SP) e Juliana Vicentin Esteves (SP)

Onde assistir: SporTV