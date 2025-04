Santos renova contratos de Kevyson e do volante João Schmidt

João Schmidt, por exemplo, chegou ao Santos em 2024, após passagem pelo Kawasaki Frontale, do Japão. Seu contrato anterior terminaria no fim desta temporada. Até agora, o volante disputou 68 partidas, marcou dois gols e, atualmente, é presença constante no time titular comandado pelo técnico interino Cesar Sampaio. Ao comentar a renovação, Schmidt destacou sua identificação com o clube.

Nesta sexta-feira (25), o Santos anunciou a renovação dos contratos do lateral-esquerdo Kevyson e do volante João Schmidt. Ambos assinaram novo vínculo com o clube até o fim de 2027.

“É um lugar que sempre me acolheu muito bem, me adaptei muito rápido e é um clube gigante no Brasil. Renovar e poder mostrar o meu trabalho é muito gratificante, é um orgulho. Quando você vem para o Santos e veste essa camisa, imagina muita coisa. Poder jogar em um clube onde atuou um dos maiores ídolos, como o Neymar, é muito especial. Que a gente possa vencer jogos e conquistar títulos”, disse ao site oficial do clube.

Briga na lateral-esquerda do Santos

Kevyson, por sua vez, tinha contrato até o fim de 2026. Ele chegou há duas temporadas, inicialmente para reforçar o time sub-20. Posteriormente, foi promovido aos profissionais. No entanto, em 2025, sofreu uma grave lesão no joelho, que o afastou da maior parte da temporada. Neste ano, por outro lado, já participou de dois jogos e atualmente disputa posição com Escobar na lateral esquerda.

“Estou muito feliz. Agradeço ao Santos por acreditar no meu trabalho. Espero retribuir da melhor forma possível dentro de campo. Tenho me dedicado ao máximo nos treinos para, quando surgir a oportunidade, agarrá-la e ajudar o clube e o elenco a alcançar os objetivos deste ano”, declarou ao site do Santos.