Rival do Fluminense no Mundial bate Al-Ahly e é finalista da CAF

Mamelodi Sundowns (RSA) empata no Cairo com atual bicampeão e chega à decisão pela terceira vez na História

Surpresa na Liga dos Campeões da África! O tradicional Al-Ahly (EGI), atual bicampeão, deu adeus à competição nesta sexta-feira (25) ao empatar em 1 a 1 com o Mamelodi Sundowns (RSA), no Cairo International Stadium, no Egito, pelo jogo de volta da semifinal. Como empataram em 0 a 0 na ida, a equipe sul-africana avançou pelo gol fora de casa. O Sundowns, aliás, é um dos adversários do Fluminense no Mundial de Clubes da Fifa dos EUA, que ocorrerá entre junho e julho deste ano. Além deles, o Grupo F conta com Borussia Dortmund (ALE) e Ulsan (COR).

Os anfitriões saíram na frente ainda no primeiro tempo, aos 24′, com Mohamed. Ibrahim, no entanto, marcou gol contra aos 45′, dando a vaga aos sul-africanos. Assim, os “brazilians” chegam à terceira final da Liga dos Campeões africana. Lá, enfrentará o vencedor do duelo entre Orlando Pirates (RSA) e Pyramids (EGI), que ficaram no 0 a 0 na ida e duelam nesta sexta pela volta.