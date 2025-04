Real Madrid confirma presença na final da Copa do Rei contra o Barcelona

Apesar das críticas à arbitragem, clube diz que nunca cogitou não jogar e reforça compromisso com os valores do futebol

Um dia conturbado no futebol espanhol, marcado por polêmicas e incertezas, terminou com uma definição: apesar do clima de tensão entre o Real Madrid e a arbitragem, a final da Copa do Rei da Espanha contra o Barcelona está confirmada para este sábado (26).

“Diante dos rumores que surgiram nas últimas horas, o Real Madrid informa que em nenhum momento cogitou não disputar a final de amanhã”, afirmou o clube em seu segundo comunicado oficial divulgado nesta sexta-feira (25).