Possível rodízio aquece disputa por substituto de Bruno Henrique no Inter

Maratona exaustiva de partidas provocou uma queda de rendimento do Colorado e a tendência é de que Roger Machado volte a preservar titulares / Crédito: Jogada 10

O Inter provou sua capacidade de reação no empate em 3 a 3 com o Nacional, do Uruguai, no Beira-Rio, na terça-feira (22). A partida, no entanto, evidenciou que a maratona exaustiva de jogos causa uma queda de rendimento da equipe. Neste cenário, será inevitável que o técnico Roger Machado volte a adotar um rodízio. Entre os jogadores que devem ganhar um descanso nos compromissos seguintes, o meio-campista Bruno Henrique não tem ainda um substituto ideal. O camisa 8 se sobressaiu em algumas ocasiões nesta temporada, mas nos últimos caiu de rendimento. Thiago Maia e Ronaldo são os principais candidatos a assumir a vaga, caso a decisão seja por poupá-lo. Na teoria, Thiago é quem se encaixaria melhor.

Thiago Maia, Ronaldo e Luis Otávio concorrem pela vaga Na era Roger Machado, a melhor versão do Internacional teve o camisa 29 como segundo volante. No entanto, após as tratativas com desfechos negativos, em duas oportunidades, com o Santos, o seu rendimento não correspondeu às expectativas. Internamente , a esperança é de que Thiago Maia consiga evoluir. No atual cenário, Ronaldo é o favorito a ser o substituto, pela capacidade de controlar os jogos. O sistema de jogo do Internacional exige que o segundo volante contribua tanto defensiva como ofensivamente. Contudo, o camisa 16 tem dificuldades neste quesito, por não ser tão intenso. Uma outra opção é o jovem Luis Otávio com a ausência de Diego Rosa, lesionado e que deve ficar três semanas fora. O camisa 39 até começou a temporada como titular, mas uma lesão muscular na coxa direita durante o Gauchão atrapalhou a sequência. O jogador de 18 anos recentemente voltou a ser útil e recupera o espaço gradativamente.