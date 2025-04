Ponte Preta visita Confiança pela terceira rodada da Série C; confira todos os jogos

A terceira rodada da Série C do Campeonato Brasileiro entra em ação neste sábado (26), com dois jogos de abertura: o líder Londrina recebe o vice Maringá, enquanto a Ponte Preta, na quinta colocação, visita o Confiança que aparece em 11º lugar na tabela. Ambos os jogos às 17h (de Brasília).

Já na segunda-feira, para encerrar a rodada, Anápolis enfrenta o Floresta às 19h30 em confronto de Z4, em Goiás. Além disso, no mesmo dia e horário, o nono colocado Caxias visita o Guarani, que ainda não venceu no torneio e está na vice-lanterna.