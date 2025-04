Payet, do Vasco, admite caso com amante, mas nega agressões

Acusado pela advogada Larissa Ferrari de agressão, o meia do Vasco Dimitri Payet prestou depoimento nesta sexta-feira (25 na DEAM (Delegacia de Atendimento à Mulher) na Zona Oeste, no Rio de Janeiro. O jogador confirmou envolvimento com Larissa de forma consensual, mas negou as acusações da mulher. A colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, divulgou trechos do depoimento do camisa 10.

Payet contou que conheceu Larissa por meio das redes sociais. Depois disso, a advogada “passou a mandar vídeos íntimos e conversar sobre assuntos relacionados a sexo”. Além disso, ele afirmou que entre eles, de forma consensual, existia as práticas masoquistas.