Palmeiras vive melhor sequência desde 2021 e renasce na temporada

Verdão deixa para trás o vice-campeonato paulista, engata sete vitórias consecutivas e mostra que vai brigar por todas as taças no ano

O Palmeiras, mais uma vez, mostrou a qualidade que seu elenco tem e renasceu novamente na temporada. A vitória em cima do Bolívar por 3 a 2, na altitude de La Paz, quinta-feira (24), pela Libertadores, marcou a sétima vitória seguida da equipe nos últimos jogos. É a melhor sequência do time nos últimos quatro anos.

Entre junho e julho de 2021, o time teve nove vitórias seguidas, incluindo partidas da sétima a 13ª rodada do Brasileiro, além de duas nas oitavas da Libertadores. Foram jogos contra Bahia, Internacional, Sport, Grêmio, Santos, Atlético-GO, Fluminense e Universidad Católica (duas vezes).

Agora, o Palmeiras acumula vitórias sobre Sporting Cristal-PER, Sport, Cerro Porteño-PAR, Corinthians, Internacional, Fortaleza e agora o Bolívar. Em 2021, 2022 e 2023, o Verdão chegou a engatar no máximo seis triunfos seguidos, mas o período de 2025 vem sendo especial. Muito por conta do renascimento da equipe e no poder de Abel Ferreira em levantar seus jogadores.

Afinal, o Palmeiras encerrou o Paulistão muito mal, ao ter um desempenho muito abaixo nas finais, contra o Corinthians e ficando com o vice-campeonato. Contudo, em vez de lamentar a perda do título, Abel Ferreira mudou a rota do time, fez alterações e voltou a ter um time vencedor.

A sequência de três vitórias seguidas fora de casa evidencia isso. Afinal, venceu o Internacional, único time que não havia perdido ainda em 2025, no Beira-Rio. Bateu a forte equipe do Fortaleza, no Castelão. Para finalizar, colocou a altitude no bolso e triunfou em La Paz, em cima do Bolívar.