Palmeiras vai chegar a 8 milhões de torcedores em jogo contra o Bahia, no Brasileirão

No próximo domingo (27), às 18h30, no Allianz Parque, o Palmeiras enfrenta o Bahia pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Se mais de oito mil torcedores comparecerem, o clube e a WTorre — parceira na administração do estádio — celebrarão uma marca histórica: oito milhões de palmeirenses presentes no local desde a inauguração da arena.

Aliás, o crescimento da média de público no Allianz Parque, em comparação com o antigo Palestra Itália, e o aumento expressivo nas receitas impulsionaram o Palmeiras rumo a uma das fases mais vitoriosas de sua história. Desde a abertura do estádio, o clube conquistou 14 títulos em 11 temporadas: duas Libertadores, quatro Brasileiros, duas Copas do Brasil, quatro Paulistas, uma Recopa Sul-Americana e uma Supercopa do Brasil.