Palmeiras provoca Corinthians em chamada do Super Mundial de Clubes

Palmeiras e Corinthians trocaram divertidas farpas nas redes sociais nesta sexta-feira (25). Depois do Timão provocar o rival, com um fax anunciando o seu título Mundial de 2000, o Alviverde respondeu com a ausência alvinegra no Super Mundial de Clubes, que acontece em junho deste ano.

O Corinthians iniciou as provocações. Em uma campanha do novo uniforme, que fará referência ao título Mundial de 2000, o Timão colocou um fax. Nele, está a taça do título e o clube disse que o primeiro título mundial de um brasileiro não chegou assim.