Nacional recebe multa da Conmebol por incidente contra o Bahia

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) multou o Nacional em razão de um frasco de vidro arremessado no gramado do Estádio Gran Parque Central, durante o embate contra o Bahia. A saber, o compromisso ocorreu no último dia 9 de abril, pela segunda rodada do Grupo F da Libertadores, e terminou com triunfo baiano por 1 a 0.

Por conta do objeto que quase atingiu o goleiro Ronaldo, a sanção financeira da entidade que rege o futebol na América do Sul foi de oito mil dólares. A saber, na atual cotação, o valor equivale a R$ 45,4 mil. O Nacional, aliás, corria o risco de receber outra punição em caso ocorrido na atual edição da Liberta. Porém, sobre as ofensas racistas de uum torcedor do Bolso no jogo contra o Internacional, em Porto Alegre, o clube uruguaio passou ileso. Apesar disso, o delegado da entidade junto a Associação Uruguaia de Futebol (AUF), Enrique Campos, assegurou em entrevista que o nome do torcedor foi incluso na lista de inabilitados para eventos públicos no país. A ideia era de também excluí-lo do quadro de sócios do Trico, mas o mesmo não integra esse grupo.