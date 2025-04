Mirassol x Atlético-MG: onde assistir, escalações e arbitragem

Na zona de rebaixamento, o Galo visita o Mira pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro neste sábado (26), no Campos Maia

Pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, Mirassol e Atlético-MG duelam neste sábado (26), às 18h30 (de Brasília), no Campos Maia, em São Paulo. Com apenas uma vitória no torneio, o Galo abre a zona de rebaixamento na 17ª posição, com quatro pontos. Também com apenas um triunfo, mas com um ponto a mais, o Leão Caipira aparece na 11ª colocação. Confira as principais informações do duelo.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Como chega o Mirassol

O time paulista debutou na Série A do Campeonato Brasileiro com revés, porém, depois engatou quatro jogos de invencibilidade – um empate e uma vitória em casa, contra Fortaleza e Grêmio, respectivamente, e dois empates fora – com Bahia e, na última rodada, com o Juventude. Agora, portanto, quer aproveitar o fator casa para engatar a segunda seguida como mandante e dar um salto na tabela.

Para o confronto, diferentemente do Galo que atuou na última quarta-feira (23), o Mira teve a semana cheia para treinos e descanso. Porém, apesar disso, o técnico Rafael Guanaes não considera um vantagem para sua equipe, já que o time mineiro poupou jogadores no último duelo para focar no Brasileirão. O treinador, aliás, pode seguir sem poder contar com o meia Gabriel, que teve uma lesão muscular na vitória sobre o Grêmio.

Como chega o Atlético-MG

Após quatro jogos sem vitórias no Brasileirão, com dois empates e duas derrotas, o Galo finalmante venceu a primeira no último domingo (20), ao bater o Botafogo por 1 a 0 em Belo Horizonte. Porém, ainda com cinco pontos na tabela, segue na zona de rebaixamento. Sendo assim, visando a importância de somar pontos no campeonato, o time mineiro poupou alguns jogadores no último duelo, no empate em 0 a 0 com o Caracas, pela Sul-Americana.

Mas o técnico Cuca perdeu mais um jogador na partida na Venezuela: Gabriel Menino, que sofreu um entorse no joelho e precisou sair de campo ainda no primeiro tempo. O meia se junta à uma extensa lista de desfalques, com Guilherme Arana, Patrick, Júnior Santos, Cadu, Caio Maia e Brahian Palacios.