Miami, infidelidade e família: motivações para o fim do namoro entre Piqué e Clara Chía

O casal oficializou o namoro em janeiro de 2023, meses depois do conturbado divórcio do ex-jogador com a cantora Shakira / Crédito: Jogada 10

A relação entre Gerard Piqué e Clara Chía — das mais polêmicas do meio esportivo, diga-se — chegou ao fim após três anos. O rompimento não tem gerado repercussão símil ao do início do relacionamento, mas um dos possíveis motivos tem causado burburinho na mídia europeia. Isso porque o fim do namoro ocorre em meio a rumores de traição. As informações, ainda que preliminares, indicam que o casal já lidava com divergências quanto às perspectivas de futuro quando se desenrolou a suposta traição por parte do ex-jogador. Os rumores da pulada de cerca começaram quando Gerard foi visto recentemente com outra mulher em Miami.

A relação, como antecipado, já enfrentava dificuldades evidentes há um tempo. Fontes revelaram que Clara Chía desejava formalizar a união e iniciar uma família, mas não encontrava reciprocidade de Piqué. A crise, porém, só se intensificou posteriormente. Ainda de acordo com a mídia local, Piqué decidiu se mudar sozinho para Miami no início do ano. A mudança teria ocorrido por questões de proximidade com os filhos Sasha, de 12 anos, e Milan, de 10 — frutos do casamento com Shakira. Os rumores de crise, então, ganharam ainda mais força quando notou-se a ausência de Clara Chía no processo.