Melhora da preparação física será um dos principais desafios de Mano no Grêmio

Novo técnico comentou que aspecto atrapalhou a melhor utilização de Cuéllar no Imortal e insinuou que dará nova oportunidade a Nathan / Crédito: Jogada 10

Após a sua partida de estreia no comando do Grêmio, no empate por 2 a 2 com o Godoy Cruz, Mano Menezes percebeu que terá outros desafios que vão exigir a maior parte da sua dedicação. O aprimoramento da preparação física é um dos aspectos que se encaixa neste contexto, além da consistência defensiva. O técnico do Imortal considera que a evolução deste atributo é essencial para a equipe superar os desempenhos irregulares. “Os profissionais da Argentina estão acostumados a trabalhar em um calendário diferente do Brasil. São mais de 20 jogos a menos no ano. Então o que se faz para a característica do trabalho lá, com período de recuperação de jogo maior, não atende a nossa necessidade”, esclareceu o comandante:

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Com a diferença de treinos e dos conhecimentos que temos do futebol brasileiro, vamos, em doses homeopáticas, ganhar a cada treino de força e de explosão, que vai dar capacidade de disputa mais consistente aos jogadores”, acrescentou Mano. Novo treinador do Grêmio prega evolução gradativa O treinador acredita que esta questão física influenciou nos diversos duelos que os atletas do Grêmio perderam, uma situação que o incomodou. Assim, o profissional justifica que ainda há muitos elementos do trabalho de Gustavo Quinteros presentes no time. Como a nova comissão teve apenas dois treinamentos, apenas o tempo permitirá ajustar algumas necessidades. Entre elas, a dificuldade em dar segurança ao gol de Tiago Volpi. Volta de Cuéllar, elogio a Cristaldo e aposta em Nathan Mano classificou o empate com o Godoy Cruz como justo e positivo pela dificuldade que o adversário impôs. Além de ter sido um embate fora de casa. O técnico ressaltou que as performances de Cristaldo e Cuéllar o agradaram. Portanto, haverá um planejamento para a recuperação física e da confiança da dupla, com maior minutagem.