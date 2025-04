Logomarca dos Jogos Pan-Americanos 2031 em Rio e Niterói é lançada

Os Jogos Pan-Americanos e Parapan de 2031 será realizado no Rio de Janeiro e em Niterói. Dessa forma, nesta sexta-feira (26), as cidades apresentaram a logo da candidatura conjunta para a sede dos jogos. Aliás, a cerimônia aconteceu no Ginásio Isabel Salgado, no Parque Olímpico.

Assim, a logo conta com os nomes da cidade ligados por uma ponte, fazendo menção à Ponte Rio-Niterói, que liga as cidades. Além disso, possui um sol com raios em diversas cores, que de acordo com a Prefeitura do Rio, tem os significados.