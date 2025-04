Jornal espanhol destaca luta de David Luiz, do Fortaleza, contra alopecia: ‘e a calvície?’

A mudança no visual de David Luiz, dando adeus ao tradicional cacheado longo, provocou grande repercussão internacional. O jornal ‘Marca’, por exemplo, sublinhou a batalha do zagueiro do Fortaleza contra a alopecia — um dos fatores que o levou à decisão. Agora, a marca registrada do defensor deu lugar a um corte mais prático.

A reportagem do ‘Marca’ destaca o momento em que o defensor admite sua luta contra queda de cabelo. “Ao longo dos anos, perdi um pouco. Venho tratando a calvície há muitos muitos”, revelou o jogador durante o vídeo. O registro, aliás, também aparece em evidência na matéria do jornal espanhol.