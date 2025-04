Jair deve ser titular no Botafogo em clássico contra Fluminense; veja escalação

O Botafogo deve contar com o retorno do zagueiro Jair no clássico contra o Fluminense, neste sábado, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Sem lesão, o defensor se recuperou das dores no tornozelo direito e pode entrar entre os 11 iniciais ao lado de Alexsander Barboza. A informação inicial é do “ge”.

Afinal, Jair se lesionou na derrota para o Atlético-MG, em Belo Horizonte, no último domingo, pelo Brasileiro. Ele recebeu uma pancada na região e por conta disso não enfrentou o Estudiantes, pela Libertadores, na última quarta-feira.