Inspirado no Liverpool, futebol brasileiro intensifica iniciativas sustentáveis

Com destaque para as regiões Sul e Nordeste, veja mais sobre alguns times do país que se comprometem com a pauta ambiental

O Liverpool FC divulgou nesta semana a nova edição do relatório The Red Way, que detalha a estratégia de sustentabilidade do clube agora alinhada a 16 dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Esse movimento do time inglês reforça uma prática que vem se intensificando no futebol brasileiro: o avanço de iniciativas sustentáveis dos clubes na preservação do meio ambiente.

O Criciúma tem se destacado como um dos times pioneiros em sustentabilidade no país. No estádio Heriberto Hülse, o projeto “Recicla Junto”, idealizado pela Cristalcopo, promove a coleta de resíduos gerados durante as partidas do clube, tanto dentro quanto fora dos gramados. A iniciativa busca garantir o destino correto de todo o lixo produzido nos jogos, encaminhando materiais como plástico, papel e vidro para reciclagem. Só no último Campeonato Brasileiro da Série A, mais de 15 mil toneladas foram recolhidas. Em 2023, ano em que o Tigre disputou a Série B, foram 12.848 toneladas recicladas graças ao movimento.